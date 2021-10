L’entraineur lillois a expliqué en conférence de presse ce mercredi que le LOSC devrait être troisième de Ligue 1 selon les expected goals.

« J’ai vu une stat récente sur les expected goals : avec une meilleure finition, nos productions auraient dû nous permettre d’être aujourd’hui troisième de Ligue 1. On sait jouer au foot, on prépare bien mais on finit mal. Si on finissait mieux on serait troisième. Être précis, c’est s’appliquer, avoir du sang-froid, être concentré. Mais c’est aussi être moins crispé, avoir plus de relâchement », analyse l’entraineur des Dogues, qui sont actuellement dixième de Ligue 1.