Le nouvel entraîneur lillois, Jocelyn Gourvennec, a fait le bilan du mercato.

Dans un entretien accordé à l’équipe, le technicien retient d’abord le positif : « Au final, on a conservé tout le monde, à part Maignan et Soumaré qui ont été remplacés. » Mais relancé par le journaliste, Gourvennec a fini par lâcher qu’il espérait davantage. « Ce mercato était une période difficile sur le plan économique. On a tenté des choses. Pour différentes raisons, on n’a pas pu concrétiser. J’aurais aimé un élément offensif d’expérience en plus », a-t-il avoué.