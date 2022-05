De passage en conférence de presse, l’entraîneur lillois en a profité pour évoquer son avenir.

Avant le déplacement à Nice ce samedi (21h) pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, Jocelyn Gourvennec a fait le point sur les rumeurs annonçant son futur départ et de ses remplaçants potentiels sur le banc du LOSC.

« Que dire ? Je ne peux pas commenter ça. C’est aux dirigeants qu’il faut demander. Je suis très content d’être l’entraîneur du LOSC. Je fais mon job, je prépare la saison prochaine. Je n’ai pas d’état d’âme. On verra en fin de saison. J’ai été recruté pour assurer une continuité. J’ai respecté la feuille de route. J’ai fait toute la saison en ayant une très bonne relation avec mon président. Je suis en fonction. Je sais que l’entraîneur est la première cible. Tout le monde commente les choix. Je pense qu’on fait une saison réussie par certains côtés et un peu moins réussie par d’autres. On a raté notre dernier quart de saison. On a fait des choses que je qualifierais d’intéressantes et d’importantes malgré tout, avec le trophée des Champions et la Ligue des Champions. Chacun a le droit de penser ce qu’il veut. Je pense que je mérite un peu plus de respect. Je ne veux pas passer pour une victime non plus. Je ne suis pas le seul entraîneur visé. Il faut être très professionnel (…) On échange de vive voix ou par message avec mon président. J’ai une très bonne relation avec Olivier depuis longtemps. On posera les choses en fin de saison. On fera le point sur l’année passée. »