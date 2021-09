Après des début compliqués, le LOSC retrouve un peu de couleurs. Toujours avec des difficultés certes, mais des couleurs quand même. Après le succès de son équipe face à Strasbourg (2-1), Jocelyn Gourvennec s’est exprimé en estimant que cette victoire pouvait permettre un début de série pour les champions de France en titre.

« Le groupe a haussé le curseur en termes d’exigence et d’intensité trois jours après la victoire contre Reims. On a été très bons dans le pressing pendant 70 minutes, on n’a pas reculé. Quand vous défendez bien, il faut bien utiliser le ballon et on a été présents dans ce domaine.

Dans la transition, les joueurs ont retrouvé de bonnes sensations, on a touché 23 ballons dans la surface de Strasbourg, on a fait beaucoup de courses. On a eu beaucoup d’occasions donc c’est positif, mais ça serait bien de s’offrir des fins de matches plus apaisées. C’est un début de série, il faut continuer et surtout ne pas se relâcher. »