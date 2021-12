Jocelyn Gourvennec a annoncé à demi-mots une première recrue… en cas de départ de Jonathan Ikoné.

Alors que le LOSC connaît maintenant son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Chelsea, Jocelyn Gourvennec se prépare aussi pour le mercato hivernal. De passage au micro de RMC Sport, le coach lillois a notamment évoqué l’avenir de Jonathan Ikoné, annoncé tout proche de la Fiorentina. L’avenir du natif de Bondy pourrait bien conditionner le futur mercato du champion de France.

« Je ne suis pas dans le secret des transferts. Il y a tellement de matchs à jouer que je suis focus là-dessus. On en parlera tranquillement à la trêve. Moi, je souhaite évidemment que Jorko reste avec nous parce qu’autant il a eu une saison difficile l’année dernière où il n’a pas énormément joué, autant cette année il a retrouvé des jambes, du peps et quand il est comme ça, il est redoutable. Mais s’il est amené à partir, on le remplacera. »