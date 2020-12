Le principal bailleur du LOSC doit rencontrer Gérard Lopez ce mardi. L’objectif est d’évoquer le contexte sanitaire actuel et économique, mais aussi l’avenir et la gouvernance du club nordiste.

Lille en coulisse : attention aux zones de turbulence. Leaders après 14 journées en Ligue 1, qualifié en huitième de Ligue Europa, le LOSC va bien sur le terrain. Mais en coulisses, c’est un poil différent. En effet, après le conflit entre Marc Ingla et Luis Campos, le principal bailleur de fonds des Dogues, les Américains Elliot, mettent la pression sûr Gérard Lopez.

Ainsi, le fonds d’outre Atlantique s’interroge sur la dette lilloise. Mise à rude épreuve avec la crise sanitaire actuelle, ainsi qu’avec le problème de payement de Mediapro, et pour y remédier, l’Équipe nous apprend qu’un important rendez-vous est prévu ce mardi avec Lopez. En clair, soit Elliot se retire et le propriétaire du LOS installe de nouveaux investisseurs, soit Elliot reste et selon le quotidien, ce serait synonyme de changement de gouvernance. Si le deuxième scénario se confirme, les Américains auraient trouvé un nouveau repreneur basé en Hollande. Un projet qui serait piloté par l’ancien du PSG et de Reims, Olivier Létang.