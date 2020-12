Gérard Lopez, actuel propriétaire du LOSC, a confirmé ce mercredi dans un communiqué révélé par l’Équipe, les informations qu’avait lâchées le quotidien sportif en début d’après-midi. Le président du LOSC compte bien vendre le club à Merlyn Partners.

Ainsi, Gérard Lopez confirme que Merlyn Partners aurait formulé une offre : « Merlyn travaille avec une équipe de dirigeants expérimentés dans le monde du football dont Olivier Létang dans la perspective d’apporter au club une situation financière stable afin de l’aider à faire face notamment à l’impact financier du Covid et à l’incertitude autour du contrat des droits TV. »

Au-delà de cette annonce, le président du LOSC s’est dit « heureux du travail effectué et les succès sportifs que nous avons remportés à Lille soient reconnus par des investisseurs étrangers dans ces moments difficiles pour le football français. » Je me réjouis de l’intérêt de Merlyn pour le club et je vais examiner cette proposition avec attention et dans les meilleurs délais, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. Les difficultés liées au Covid et au contrat de droits TV signifient que le temps est peut-être venu d’un changement de modèle économique avec un nouveau propriétaire.»