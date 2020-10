Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier est revenu sur la belle victoire 4-1 de ses hommes hier soir en C3 face au Sparta Prague.

Le coach lillois était très satisfait de la rencontre au moment de faire le point en conférence de presse. Il pense même que le LOSC est en mesure de faire une belle campagne européenne.

“Nous avons fait une très bonne entame de match avec des situations très favorables, et on aurait dû bien mieux finir nos attaques, a estimé le coach lillois devant la presse. Nous avons eu le bonheur de profiter d’une supériorité numérique et d’ouvrir le score. J’avais mis en garde mes joueurs à la mi-temps car deux défenseurs étaient avertis. Et dès l’entame on n’a pas bien défendu et pris ce but à 11 contre 10.”

“On pouvait craindre une perte de confiance et non, l’équipe a bien joué, a marqué de beaux buts. Je suis content mais il y a eu des passages dans le match où on était à la recherche d’un second souffle. (…) On a réussi à l’emporter donc ça crée une bonne dynamique de groupe et c’était très important de commencer par une victoire. C’est de bon augure.” Les nordistes accueillent le Celtic Glasgow jeudi prochain pour le compte de la 2e journée d’Europa League.