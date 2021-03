Malgré la rivalité entre les deux leaders de Ligue 1, le coach de Lille soutiendra les hommes de Mauricio Pochettino en Ligue des champions.

Présent en conférence de presse ce vendredi, alors que le LOSC affrontera Nîmes dimanche (17h05) en Ligue 1, Christophe Galtier en a profité pour évoquer le tirage au sort de la Ligue des champions, qui a vu le PSG – dernier représentant français – hériter du Bayern Munich en quart de finale.

« On croise les doigts mais c’est dur. Je suis supporter du football français et supporter du PSG en Ligue des champions. Ils ont tiré un gros morceau mais si Paris peut avoir l’intégralité de son effectif lors de ces matches-là, s’ils peuvent le préparer comme ils le veulent (il sourit)… je crois que leur premier match c’est juste après nous (PSG-Lille comptant pour la 31e journée de L1 a lieu le 3 avril). C’est un gros tirage, le Bayern c’est très fort. En ce moment en Europe, il y a le Bayer et il y a City. Mais si le PSG n’est pas victime de l’absence de joueurs majeurs, il peut rivaliser et faire l’exploit. Car éliminer le Bayern serait exploit. »