Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier a rendu hommage à ses joueurs après la victoire 4-0 contre Lorient hier soir.

En conférence de presse, le coach lillois a félicité son groupe pour la victoire même si tout n’a pas été parfait. « On a fait un match très appliqué. Il fallait respecter un certain équilibre car c’était une équipe forte sur les transitions, mais il fallait aussi être performants face à un bloc bas. Mes joueurs ont beaucoup tenté, il y a eu beaucoup de jeu entre les lignes, c’est une belle victoire, même si à 1-0, on leur donne l’occasion de revenir, ce qui m’a fait enrager. »

Avant de terminer : « Heureusement, Mike (Maignan) a été très performant sur ce face-à-face, et à la mi-temps il a fallu repréciser les choses. Les joueurs ont pris plaisir à s’exprimer ».