L’entraîneur du LOSC Christophe Galtier est prêt pour affronter l’ASSE dimanche prochain lors de la 12ème journée de Ligue 1. Mais attention toutefois, le coach de Lille est déterminé. Il ne laissera aucune chance aux joueurs stéphanois.

« On va d’abord se concentrer sur le match contre le Milan AC, en espérant qu’on puisse obtenir une qualification dès jeudi soir. Ensuite on sera dans l’obligation de faire un résultat à Saint-Etienne si on veut toujours se battre pour le podium. Je vais aller dans le Chaudron avec beaucoup de détermination, faire abstraction des sentiments que l’on peut avoir quand on revient dans un club où on a passé sept ou huit saisons avec de belles réussites. Le contexte est particulier avec un stade vide, avec un Saint-Etienne qui ne va pas bien » a-t-il déclaré au micro de Téléfoot.

En effet, le coach lillois sait que « Claude Puel va monter une équipe très compétitive. » « J’ai vu un Saint-Etienne très compétitif dans le derby, j’ai vu un Saint-Etienne en difficulté à Brest mais comme nous (…) Après, ce qui se passe à Saint-Etienne… En fait ça se passe dans beaucoup de clubs. Il y a des équipes qui gagnent, il y a des équipes qui perdent. On verra bien.«