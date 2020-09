Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier est revenu sur le match nul 1-1 ramené hier soir du Stade Vélodrome face à Marseille.

Pour le coach des Dogues, son équipe méritait mieux après avoir notamment touché à deux reprise le poteau.

“J’ai reçu un message après le match et quelqu’un m’a dit : ‘Dans le football, il ne faut pas blesser l’adversaire, il faut le tuer’. On n’a pas su tuer le match. On a toujours laissé en vie Marseille alors que nous avons eu beaucoup de situations. Nous avons été malheureux sur deux poteaux, mais on a eu un très bon Mandanda en face. On s’est créé beaucoup d’occasions franches. Tant qu’on ne met pas ce second but, on n’est pas à l’abri d’un coup de pied arrêté. Il y a une grande frustration parce que je pense que, sur ce match, nous méritions d’avoir les trois points”, a estimé le technicien du club nordiste.