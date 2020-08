Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern en finale de Ligue des champions. Un match historique que Galtier ne manquerait pour rien au monde. Et même en tant que Marseillais, l’entraîneur du LOSC sera supporter du PSG.

“En tant que Marseillais, je serai le premier supporter du PSG. J’espère que dimanche, on revivra ce qu’il s’est passé en 1993 du côté de Marseille. J’espère qu’il y aura l’OM de 93 et le PSG de 2020. C’est important pour le football français. C’est important pour le projet parisien. Je suis supporter, vraiment supporter de Paris et de Thomas Tuchel avec qui j’échange de temps en temps“, a déclaré Galtier devant les médias.