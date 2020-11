Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, l’entraîneur de Lille, Christophe Galtier, a mis les choses au clair sur son avenir. Courtisé par l’OM et l’OL, le technicien français a affirmé qu’il n’avait entamé aucun dialogue avec ces deux clubs historiques de Ligue 1.

Le marché des transferts n’est pas réservé uniquement aux joueurs. Les entraîneurs, eux aussi, sont au cœur des débats et animent l’actualité du ballon rond. L’un des meilleurs de Ligue 1, Christophe Galtier, le coach de Lille, est particulièrement apprécié dans l’Hexagone. Il avait été notamment l’architecte de la victoire de prestige de son équipe en Ligue des Champions face à l’ogre milanais (3-0), brisant au passage une série d’invincibilité de 24 matches.

Actuel dauphin du PSG en championnat, les excellents résultats du LOSC et de Galtier ne laissent pas indifférents. Depuis plusieurs semaines, le nom du technicien est évoqué du côté du Vieux-Port pour reprendre les rênes de l’équipe d’André Villas-Boas, en pleine crise sportive. Il faut dire que la voie semble toute tracée pour Galtier. La ville de Marseille a une saveur toute particulière pour l’entraîneur, lui qui y a vu le jour et qui y a découvert sa passion pour le football par la même occasion. Malgré tous ces facteurs, le coach du LOSC a expliqué, lors d’une interview au journal l’Equipe, que diriger l’OM ne figurait pas dans ses objectifs premiers. « Que mon nom soit associé au club… Il y a deux paramètres. Un, je suis marseillais, ma famille vit à Marseille, j’ai été formé au club, j’ai été joueur au club… Et, deuxièmement, mon parcours depuis des années peut laisser penser aux gens que je peux entraîner l’OM. Mais pour moi, ce n’est pas un objectif en soi d’entraîner Marseille. Évidemment, quand vous êtes né à Marseille, que vous êtes formés là… Mais comme lui (ndlr : AVB) avec Porto, comme d’autres avec Paris ou Lyon. »

Galtier assure ne jamais avoir discuté avec le président marseillais Jacques-Henri Eyraud. Même constat avec les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, autre club où il est pressenti. « Je n’ai passé qu’un an à l’OL (comme adjoint d’Alain Perrin, en 2007-2008) et c’est une frustration, mais je devais partir quand Alain est parti. J’ai gardé de bonnes relations à Lyon, M. Aulas sait que je suis un homme honnête et droit. Il s’est créé un lien entre lui, ses amis et moi, mais il n’y a eu aucun contact. »

Enfin, le technicien français a conclu cet échange en jouant la carte du mystère. « J’ai un objectif intime, un endroit où j’aimerais être un jour l’entraîneur. Ce n’est pas fou ou ambitieux, mais je ne vous le dirai pas. Seule mon épouse le sait. »