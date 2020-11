Pour le match du soir face au Milan AC, le LOSC se présentera avec un groupe composé de 22 joueurs.

L’entraîneur des Dogues est toutefois privé de deux joueurs importants de son effectif à savoir Renato Sanches et Zeki Çelik.

« Demain, on devra jouer de la même manière, avec les mêmes ingrédients, la même générosité et la même envie de ne pas céder trop de terrain face à cette équipe qui est toujours en tête du Calcio. J’ai vu et revu leur dernier match face à Naples. Quand vous êtes capable de l’emporter de cette manière, c’est que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Nous, on va rester les mêmes. Evidemment qu’il y a un capital confiance, car nous savons que nous sommes capables de faire ce genre de match-là. Il faut s’appuyer dessus et non s’endormir sur ce capital confiance », a déclaré le coach lillois en conférence de presse.