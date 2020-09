Le LOSC s’est imposé ce dimanche contre Reims 1 à 0 dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Au-delà d’avoir félicité Jonathan Bamba, Christophe Galtier s’est dit satisfait de son équipe et reste optimiste pour la suite.

“On a été sérieux, plus constant que face à Rennes, mais pas suffisamment à mon goût. Sur la première période, on a posé notre jeu, on a joué comme on voulait. Mais on aurait pu être beaucoup plus dangereux en transition, on a manqué d’un peu de justesse sur les dernières actions, a estimé le coach nordiste, après la rencontre. La clé du match, c’était d’arriver à prendre des positions de tir, face à une équipe bien regroupée. Jonathan (Bamba) a réussi le faire.(…) J’ai trouvé mon équipe structurée et déterminée, mais on a encore une marge de progression énorme, pour mieux gérer nos temps faibles. Pour être compétitif au plus haut niveau, il faudra quand même être mieux.”