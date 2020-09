Au lendemain de la victoire 2-0 du LOSC face au FC Nantes, Christophe Galtier était remonté contre l’Equipe lors de sa conférence de presse d’après match.

Le coach lillois est revenu sur le papier qui évoque sa prolongation de contrat et une soit disant clause que ce dernier ignorait au moment de signer cette prolongation.

“Oui je suis lié au LOSC jusqu’en 2022, j’étais évidemment au courant. Je trouve que le papier de ce matin fait passer mon agent pour un incompétent, et cela fait passer mes dirigeants pour des gens malhonnêtes de glisser un avenant à ce contrat. Et je trouve que c’est un manque de respect également me concernant car cela me fait passer pour quelqu’un de stupide, de ne pas comprendre ce que j’ai signé.” Annonce l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne.