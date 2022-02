Défaits (2-0) sur la pelouse de Chelsea, les Lillois ont pris un coup sur la tête lors de ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Dominé pendant l’intégralité de la rencontre et quasiment inoffensif, le LOSC va devoir faire un exploit au retour pour se qualifier. Mais le capitaine Jose Fonte n’est pas défaitiste.

« A ce niveau-là, on ne peut pas donner de ballons faciles, car les adversaires ne vont pas rater. On est déçus, car on était dans le match, on a eu des occasions… Mais à ce niveau, il faut marquer. Il reste le second match, et on va se préparer pour être meilleurs. Cela va être difficile, mais c’est possible. (…) On a fait des erreurs et perdu des ballons à des endroits critiques, au milieu de terrain. En jouant comme ça, c’est difficile. Mais on va voir ce qu’on peut améliorer. On a la qualité pour faire mal » a déclaré le défenseur central portugais après la rencontre au micro de Canal +.