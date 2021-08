Il est très critiqué depuis son arrivé. Choisi, à la surprise générale, pour succéder à Christophe Galtier, Gourvennec ne fait pas l’unanimité au LOSC. Une réaction peu justifié pour José Fonte. Le capitaine lillois n’a pas hésité à défendre son coach.

« Il y a toujours des personnes qui aiment et d’autres qui n’aiment pas. Il faut laisser du temps, il faut faire confiance au président, qui a choisi l’entraîneur. On lui fait confiance, on est les joueurs, l’entraîneur est l’entraîneur, on va travailler ensemble pour gagner des matchs. Monsieur Gourvennec est une personne intelligente », a expliqué le Portugais face aux journalistes.

C’est un entraineur très intelligent, calme. Un entraîneur qui parle peu, mais quand il parle, il donne des indications précises. On a commencé à travailler il y a peu de temps mais je suis sûr qu’on va tous grandir, continuer à s’améliorer, à se connaître. Je veux travailler avec lui aussi pour apprendre. »