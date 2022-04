En froid avec son coach, Hatem Ben Arfa aura du mal à trouver un club où rebondir d’après Eric Di Meco.

Invité ce lundi au micro de RMC, l’ancien Marseillais Eric Di Meco en a profité pour évoquer le cas Hatem Ben Arfa. Impliqué dans un échange houleux avec son coéquipier Tiago Djalo et l’entraîneur Jocelyn Gourvennec, le milieu offensif risque une mise à l’écart définitive jusqu’à la fin de son contrat cet été. Une sanction qui serait synonyme de retraite anticipée pour le consultant.

« D’après ce que j’ai compris, c’est sa relation particulière avec Olivier Létang (le président du LOSC, ndlr) qui lui a permis de se relancer dans un bon club. Je pensais qu’ils s’étaient mis d’accord pour que Ben Arfa prenne le temps de jeu qu’on lui donne et qu’il ne fasse pas de vague. Ils se sont embrouillés sur une histoire de jeu, ça a un peu chauffé, ce n’est pas grave non plus. Mais qui va le prendre derrière ? Ce sont les rapports qu’il avait avec Létang qui lui ont permis de rebondir comme ça. Mais qui va prendre le risque de faire venir Ben Arfa après ce qui s’est passé à Bordeaux et à Lille ? Malheureusement le mec clôt sa carrière. »