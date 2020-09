Jonathan Ikoné (22 ans) pourrait quitter Lille dans les prochaines semaines. Selon le président du LOSC Gérard Lopez ça ne sera pas simple de conserver l’attaquant cet été.

“C’est un joueur qui intéresse et j’allais dire c’est le problème. Il a des capacités de faire des différences énormes. C’est un joueur qui est en équipe de France. Un joueur que des gens regardent. On a une grille salariale qui fait qu’un jeune joueur ne gagnera jamais ce qu’il gagnera ailleurs. Je ne me pose pas de question. Il faut que tout le monde soit d’accord sur la marche à suivre. Il y a des grosses offres pour lui”, a indiqué le patron du LOSC. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Ikoné pourrait donc quitter le club dès cet été.