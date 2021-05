Daniel Riolo, consultant pour RMC, a donné son avis sur l’avenir de Christophe Galtier qui vient d’annoncer son départ du LOSC. Nice et Lyon sont les deux pistes les plus chaudes pour l’ancien de l’ASSE.

« Il a fait le max à Lille. Il aura peut-être un goût amer avec l’Europa League. Aller tenter une nouvelle aventure, c’est logique et il a envie de le faire. Je ne comprendrais pas qu’il y aille à Nice. C’est emmerdant si c’est Naples parce qu’ils ne seront pas en Ligue des champions. A Lyon, il y a le deuxième club français à diriger, à faire progresser même s’il n’y a aussi pas la Ligue des champions. Ce serait un super challenge et en plus, il a déjà travaillé là-bas », a indiqué Daniel Riolo sur l’antenne de RMC.