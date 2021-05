Questionné au sujet de l’avenir de Christophe Galtier, Olivier Létang est resté très vague.

Arrivé au poste de président du LOSC en décembre dernier, Olivier Létang a passé une nuit agitée après le succès à Angers (2-1) synonyme de titre. « Je vous confirme qu’on a peu dormi, a confié le président au micro de RMC ce lundi matin. On a décollé de Nantes et on est arrivés très tard sur Lille. Il y avait beaucoup de supporters qui nous attendaient. L’état d’esprit, c’est le même que celui d’hier soir, avec beaucoup de joie, de fierté, d’émotion et de soulagement. Pour nous mais aussi pour notre communauté de supporters. On espère qu’on pourra profiter des célébrations, malgré le respect des gestes barrières. »

Interrogé également au sujet de l’avenir de Christophe Galtier, le président a laissé planer le doute. « C’est une bonne question, mais on veut surtout célébrer ce moment et le vivre. On fait ce métier pour vivre des émotions, donner de la passion. Christophe vous l’a dit, on se parle beaucoup. On parlera des cas individuels plus tard. »

À noter que plusieurs clubs sont déjà intéressés à l’idée de recruter Galtier cet été, comme l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais.