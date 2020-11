Lille réalise les meilleures performances du football français sur la scène européenne. Le LOSC a arraché le match nul contre le Milan AC (1-1) en Europa League. Christophe Galtier heureux de prendre un point contre le club italien.

« Quand on est mené et qu’on arrive à revenir au score face à Milan, c’est déjà bien. Les joueurs ont eu ce mérite-là. (…) Je ne dis pas qu’il faut se satisfaire de ce match nul, mais c’est le Milan AC, le leader de la Serie A. Ça nous laisse espérer de bonnes choses sur les matchs qui arrivent. (…) Au final, on prend 4 points contre Milan dans la double confrontation. Il faut l’apprécier à sa juste valeur », a indiqué le technicien du LOSC après la rencontre au sujet de son équipe qui possède toujours un point d’avance sur les Rossoneri au classement dans son groupe d’Europa League.