Récent champion de France avec le LOSC, Christophe Galtier est aujourd’hui le nouvel entraîneur de l’OGC Nice et a été présenté ce mardi midi avec les Aiglons. Il a tenu à poster un message d’adieu pour son ancien club.

Celui qui va donc prendre les commandes de l’OGC Nice dès la saison prochaine adresse un dernier message à ses joueurs mais aussi aux supporters. Il a passé de superbes moments avec les dogues et le titre de champion de France est devenu l’apogée de cette exceptionnelle saison. « Je n’ai toujours pas complètement réalisé qu’il y a 6 semaines, nous devenions Champions de France. Je dis nous, car ce titre n’est pas celui seulement de ces merveilleux joueurs et de l’entraîneur, mais aussi le vôtre, vous qui nous avez tant aidés dans des conditions difficiles. Le staff, si présent au quotidien, les efficaces salaries du club et ses admirables supporters qui ont su nous encourager et nous pousser tout a long de la saison. Vous tous qui êtes le LOSC, je ne vous oublierai jamais et vous dit tout simplement merci. »