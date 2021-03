Christophe Galtier n’a pas été tendre avec ses joueurs après l’élimination du LOSC en huitièmes de Coupe de France contre le PSG (0-3).

« On n’a pas fait un match de Coupe. La Coupe, à la fin, soit vous êtes qualifiés, soit vous êtes éliminés. Le score peut paraître sévère, mais on ne peut pas rivaliser avec Paris si on ne joue qu’une mi-temps. Notre première mi-temps est timorée, je crois qu’on les a un peu trop regardés jouer », a indiqué le coach du LOSC après le match contre le PSG.

Avant d’ajouter : « Ils ont la maîtrise, l’expérience, ils ont la capacité d’endormir tout le monde, et quand je dis tout le monde, c’est tout le monde (allusion à l’arbitre). Dans le caractère, l’investissement, on doit être à un autre niveau. Ç’a été beaucoup mieux en seconde période, on a avancé sur l’adversaire, on les a harcelés et poussés à des fautes techniques… »