Le coach du LOSC, Christophe Galtier, s’est livré dans un podcast de L’Equipe sur son métier d’entraîneur. Il raconte.

« Quand on est entraîneur, l’homme qu’il y a derrière l’entraîneur passe après tout. L’homme, et sa vie d’homme. Le sacrifice est total, on s’en rend compte au fur et à mesure qu’on avance dans le métier et dans l’âge. L’entraîneur n’est pas égoïste, il est absorbé par sa passion. On est intoxiqué, on est toxicomane du football et de la fonction d’entraîneur », a indiqué le coach nordiste dans un podcast de L’Equipe.

Avant d’ajouter : « Une fois qu’on est là-dedans, on en occulte quelques fois les priorités de la vie : les parents, la famille, les enfants, l’épouse… On passe peu de temps ensemble, on n’est pas dans l’éducation de nos enfants. Evidemment que j’essaye de les aider, de les soutenir et de les conseiller, mais on ne se voit pas souvent, on se voit très peu. C’est pareil avec les parents, c’est à distance parce que de toute façon, une des premières qualités que doit avoir l’entraîneur, c’est la mobilité. On est des nomades ».