Conscient des qualités lilloises, Thomas Tuchel se méfie du match retour demain à Pierre-Mauroy.

Vainqueurs 2-0 lors de la phase aller, les Blues de Chelsea seront en déplacement sur la pelouse du LOSC mercredi soir (21h) pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions. En bonne position, le coach allemand Thomas Tuchel refuse toutefois d’enterrer les Dogues de Jocelyn Gourvennec.

« Honnêtement, ils ont fait un bon match à Stamford Bridge. Ils ont été très forts, très physiques, ils ont pressé très haut, c’était impressionnant. Ils ont joué avec beaucoup de courage, avec un état d’esprit où ils n’avaient rien à perdre et on attend la même chose. Je connais bien le stade, les supporters, l’atmosphère est très passionnée. Ils ont tout à gagner et rien à perdre. Ils aiment cette situation et vont tout donner pour nous poser des problèmes et nous presser. Je m’attends à un 4-4-2 très agressif, très fluide et très direct. On est à la mi-temps, aucun match n’est décidé à 2-0 », a confié Tuchel en conférence de presse.