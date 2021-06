La piste Lucien Favre semble s’éloigner et Patrick Vieira, un autre ancien de Nice, fait toujours office de favori pour entraîner Lille la saison prochaine.

Si le départ de Christophe Galtier est acté depuis plus d’une semaine, le nom de son successeur sur le banc du LOSC est toujours un mystère. Plusieurs entraîneurs ont déjà été évoqués, comme Laurent Blanc et Claudio Ranieri, mais le grand favori des médias reste Patrick Vieira. L’ancien Niçois pourrait débarquer dans le Nord dans les prochains jours, d’autant qu’une autre piste vient d’être écartée. En effet, le journal la Voix du Nord a pu prendre contacte avec l’agent de Lucien Favre, libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund et également ciblé par les dirigeants lillois. Une option qui s’éloigne à en croire le quotidien régional.

« Aujourd’hui, il n’y a pas de contact avec Lille, donc c’est un sujet sur lequel je n’ai pas discuté avec Lucien Favre », a assuré son représentant Christophe Payot, qui laisse cependant la porte ouverte à un retour de Lucien Favre en Ligue 1. « Lucien a un CV et des compétences, on verra le club qui nous contactera (…) Et un club comme Lille, effectivement, ne peut pas laisser insensible ».