Attaqué par Christophe Galtier lors de récents propos accordés à la presse, Olivier Létang lui a répondu par média interposé. Le président du LOSC n’aurait jamais été informé de sa décision de quitter le Nord avant la fin de saison.

« Je n’ai vu aucun signe avant-coureur. Nous étions pris par le fait de performer et de finir le plus haut possible. Il ne fallait pas perturber l’équilibre, donc il n’a légitimement jamais laissé transparaître un possible départ. C’est assez clair, et j’ai des messages écrits. J’ai été informé de sa décision de partir le mardi 25 mai (deux jours après le sacre de champion de France), à 16h56. Nous nous étions vus longuement le matin, et il m’a dit pour la première qu’il avait plutôt la volonté de s’en aller. Mais à la fin de l’échange il était certain », a lancé Olivier Létang dans un entretien accordé à La Voix des Sports.

Une réponse claire et concise aux récents propos de Christophe Galtier. Mais alors, qui ment entre les deux hommes ?