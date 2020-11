Titulaire au poste de latéral droit avec le LOSC, Zeki Çelik semble avoir enfin trouver sa place chez les Dogues.

Au cours d’un entretien avec « So Foot », l’international turc de 23 ans a accepté de revenir sur son arrivée et les difficultés d’adaptation.

« Lille est une belle ville mais au départ j’ai tellement galéré… Je ne parlais pas du tout anglais, je venais de quitter ma famille et mon territoire pour la première fois. Quand on mangeait en équipe, j’étais assis tout seul à regarder dans le vent. Mes coéquipiers rigolaient et discutaient ensemble. Moi je ne comprenais rien, donc impossible de participer aux conversations. En plus, il était interdit d’utiliser son téléphone. C’a été une période difficile à encaisser quand j’y pense. » Explique celui qui fait aujourd’hui parti du 11 de Christophe Galtier.