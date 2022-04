Samedi soir, Lille, champion de france en titre, a été tenu en échec, 0-0, par les Girondins de Bordeaux lors de la 30e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, une dispute a éclaté entre Hatem Ben Arfa et Jocelyn Gourvennec. Ce lundi, RMC Sport dévoile la phrase blessante prononcée par l’international français à son entraineur.

Alors qu’il a rejoint le nord de la france cet hiver, l’aventure entre Hatem Ben Arfa et le LOSC pourrait déjà toucher à sa fin. En effet après le décevant match nul, 0-0, contre les Girondins de Bordeaux, une dispute a éclaté entre l’ancien parisien et Jocelyn Gourvennec. Selon les informations de RMC Sport, Hatem Ben Arfa a lancé a son entraineur: « On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d’Europe. Ce n’est pas Guingamp ici ! » Un manque de respect qui pourrait provoquer la rupture de contrat de l’international français avec le club nordiste, champion de france en titre. Depuis qu’il a rejoint le nord de la france, Hatem Ben Arfa a joué 9 matchs toutes compétitions confondues pour 1 passe décisive.