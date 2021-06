Le milieu de terrain du LOSC, Boubakary Soumaré (22 ans) va très vraisemblablement poursuivre sa carrière en Angleterre du côté de Leicester City.

Selon les informations du « Daily Mail », le milieu de terrain des nordistes va s’engager avec les Foxes de Leicester pendant ce mercato estival. Les dirigeants français devraient toucher entre 25 et 28 millions d’euros dans la transaction. Soumaré va s’engager dans les jours à venir et ainsi découvrir u championnat plus compétitif la saison prochaine.