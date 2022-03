Nouveau taulier des Gunners, Gabriel retrouve une dimension XXL en Angleterre. Un départ qui aurait bien ne jamais se produire tant le Brésilien était convoité.

Débarqué au LOSC en juillet 2017 comme étant l’une des toutes premières recrues de l’ère Luis Campos, Gabriel a vécu des débuts extrêmement compliqués. Prêté à l’ESTAC Troyes, le Brésilien a été rapatrié après six mois et une expérience catastrophique avant de rebondir au Dinamo Zagreb. Un énième prêt délicat qui semblait lui barré la route au LOSC. Pourtant, à son retour, le Brésilien a su saisir la seule opportunité qui lui a été offerte pour briguer une place de titulaire indiscutable au côté de José Fonte. Un statut qu’il n’a plus jamais délaissé avant son départ pour 26 millions d’euros chez les Gunners. Défenseur taille patron à Londres, le Brésilien revient sur son départ du LOSC.

« Dès que j’ai commencé à jouer, je n’ai pas pensé à quitter Lille l’été (2019). J’ai vu aussi que Soumaoro avait des offres pour partir. J’ai pensé à bien me préparer pour jouer la Ligue des Champions la saison suivante. Et puis, Lille est un grand club, un club qui vend beaucoup donc il fallait que je me montre. Cependant, à l’hiver, avant que le championnat ne s’arrête, je devais déjà signer à Everton. J’ai passé ma visite médicale etc… Mais ne s’est pas fait. Je m’étais déjà projeté à un départ après cette saison. J’ai parlé avec le Napoli, Everton une nouvelle fois, puis j’ai finalement choisi Arsenal grâce à Nicolas Pepe qui m’a bien vendu le club« , a déclaré Gabriel Magalhaes dans des propos accordés à Colinterview et relayés par LePetitLillois.