Champion de France en titre avec le LOSC il y a quelques semaines, Christophe Galtier ne connaît toujours pas sa future destination.

Au micro de « Sky Sports », Luis Campos, l’ancien directeur sportif du LOSC, qui avait travaillé avec le technicien français à Lille livre son expertise concernant l’avenir de son ancien collègue. « Christophe a toutes les qualités pour entraîner en Angleterre, techniquement il est très astucieux et est extrêmement détaillé dans sa planification lors de la préparation d’une équipe. Il aime un système, le 4-4-2, qui conviendrait à la Premier League et c’est un fantastique motivateur dans le vestiaire. Il aime construire une équipe de qualité et jeune, c’est quelqu’un qui peut développer une éthique d’équipe, et c’est aussi un être humain fantastique, » a déclaré le célèbre recruteur. L’ancien stéphanois serait notamment ciblé par Nice et les Lillois demanderaient une indemnité importante pour le laisser partir, ce qui bloque le dossier. Affaire à suivre…