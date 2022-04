Après la défaite face au RC Lens (1-2) samedi en Ligue 1, Jocelyn Gourvennec, coach du LOSC, a réagi en conférence de presse. Et ce revers ne passe pas pour le technicien français.

« On s’est plombé notre match. On voulait attaquer fort et on s’est fait piéger au bout de quatre minutes sur un corner où on n’est pas attentifs… Comme ça, on ne peut pas gagner un match à enjeu, un derby qui était important pour nos supporters. On fait une mi-temps sur deux et sur des matchs comme ça, ça ne peut pas fonctionner. On doit s’excuser auprès de nos supporters. On déçoit tout le monde et on se déçoit nous-mêmes.

« C’est dur à accepter car d’habitude l’équipe répond présent dans les grands matchs, mais pas ce soir… On a eu un meilleur visage en seconde période mais ce n’est pas suffisant, on n’a pas répondu présent. Là, c’est difficile d’arracher les matchs… On est extrêmement déçus, je suis extrêmement déçu, je vis ça comme un affront, comme une blessure, et ça fait mal, très mal », a indiqué Gourvennec en conférence de presse.