Sven Botman va-t-il quitter le LOSC ? L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam attise les convoitises, notamment du côté de l’Angleterre. Le défenseur lillois s’est confié sur son avenir.

« Après la saison, je vais prendre des vacances et nous verrons après. Si je suis honnête, j’ai toujours rêvé de la Premier League… mais aussi de la Serie A, la Liga et la Bundesliga. La Premier League est quelque chose de spécial. C’est le football que j’aime et qui me correspond. (…) Je ne suis pas quelqu’un qui prévoit déjà l’avenir. Je suis dans un bon moment avec le LOSC, j’apprécie énormément cette saison. Je suis heureux pour le moment« , a déclaré Sven Botman dans une interview accordée à The Athletic.