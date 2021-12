Bien décidé à maintenir Lille en Europe la saison prochaine, Sven Botman vise au moins le podium de Ligue 1.

De retour à la compétition cette semaine contre Rennes (2-1), Sven Botman a profité de son passage en conférence de presse pour faire le point sur les objectifs du LOSC cette saison, avant le match de demain (19h) contre Troyes. Malgré la mauvaise entame des Nordistes, le défenseur néerlandais a toujours le podium de Ligue 1 en ligne de mire.

« Je veux aider. Il ne m’est pas possible de parler de ça. Le fait est que nous avons perdu beaucoup de points pendant cette période (son absence). J’espère que la victoire à Rennes est le début de notre retour. Parce que notre but est de finir dans les trois premiers. Et qu’on peut encore le faire. On ne s’est pas rendu la tâche facile. Mais c’est encore dans le domaine du possible. Il n’y a pas de raison de penser que notre état d’esprit sera différent contre Troyes par rapport à la Ligue des champions. On veut toujours l’emporter. Les résultats ne sont pas aussi bons en Championnat mais je le répète, notre envie n’a pas changé. On sera à fond. »