Gourmand dans le dossier Sven Botman, le LOSC demanderait plus d’argent à Newcastle qu’à ses rivaux ce qui agacerait les Magpies qui auraient posé un ultimatum aux dirigeants lillois. Ce sera 35M€ ou rien.

Si son départ est acté depuis de nombreux mois, le point de chute de Sven Botman reste une énigme pour la plupart des observateurs. Annoncé avec insistance à l’AC Milan, le Néerlandais de 22 ans se dirigerait désormais vers la Premier League et plus particulièrement du côté de Newcastle United. Une tendance que confirme mais nuance la presse anglaise.

Engagées dans d’âpres négociations, les différentes parties auraient été à quelques détails de trouver un accord autour d’une somme avoisinant les 35 millions d’euros avant que le LOSC ne décide d’augmenter ses exigences à 42 millions d’euros. Un retournement de situation qui toucherait les Magpies qui auraient l’impression d’être pris pour le dindon de la farce, obligé de payer une somme plus importante en raison d’une puissance financière jugée plus importante. De ce fait, la formation britannique aurait formulé une ultime proposition de 35 millions d’euros. Une offre ferme et définitive qui ne laisserait plus d’options au LOSC, désormais au pied du mur.