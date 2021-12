La première saison de Lopez à Bordeaux et sa première au LOSC ne cessent d’être mises en parallèle. Notamment la décision qui avait poussé le maintenant président des Girondins a limoger Marcelo Bielsa. Mais alors Vladimir Petkovic suit-il le même chemin ? Lopez refuse strictement de faire un parallèle.

« Des questions ? Je m’en suis posé, sauf que moi, je me les pose avec le staff, pas en autarcie. Il y a un paquet de monde qui n’arrête pas de faire l’analogie entre notre première saison ici et celle à Lille. Ça n’a rien à voir. À Lille, on a eu affaire à un entraîneur qui, à un moment donné, a décidé de ne pas être dans le projet et de faire ses trucs à lui. Ce ne sont pas les résultats qui ont mis fin à cette collaboration. C’est la manière de travailler », a expliqué Lopez dans les colonnes de L’Equipe.