Ce mercredi soir, le LOSC a signé sa 20ème défaite en 40 rencontres de Ligue des Champions disputées en s’inclinant sur la pelouse du RB Salzbourg. Un constat affligeant pour les Champions de France en titre qui ne se sont toujours pas imposés en Europe cette saison malgré leur statut. Présent au micro de Canal +, Benjamin Andre n’a pas caché sa frustration et a avoué que les Dogues peuvent faire mieux.

« Il y avait la place pour jouer, après on a fait trop d’erreurs et perdu trop de ballons. Oui, les faits de jeu ne sont pas en notre faveur c’est sûr, mais on n’a pas eu beaucoup d’occasions, on n’a pas poussé. Il fallait mieux négocier certains coups. Il fallait plus de maîtrise. (…) Il nous reste quatre matchs, on va les jouer à fond. Il y a la place. Il faudra faire mieux, mais on va se qualifier. »