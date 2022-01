L’hiver risque d’être agité au LOSC alors que les départs et les arrivées ne cessent de s’enchaîner. Dernière recrue : Hatem Ben Arfa. L’international français remplace un Yusuf Yazici poussé vers la sortie.

La suite du marché hivernal s’annonce haletant du côté du LOSC. Les départs et les arrivées s’enchaînent et surprennent les supporters des Dogues. Après Jonathan Ikoné, un nouvel homme fort de Christophe Galtier quitte le club nordiste. Yusuf Yazici est poussé vers la sortie. Le Turc va être immédiatement remplacé et un nom résonne déjà, celui de Hatem Ben Arfa.

Comme l’a annoncé L’Equipe, le départ de Yusuf Yazici en prêt pour le CSKA Moscou est ficelé. Toujours dans l’anticipation, le LOSC a déjà trouvé son remplaçant avec Hatem Ben Arfa. Un accord sur un contrat de six mois a été noué entre les deux parties. Vraie bonne pioche ou fiasco en perspective, seul l’avenir nous le dira mais ce recrutement s’apparente au retour d’un ex. Olivier Létang l’avait déjà côtoyé lors de son passage à la tête du Stade Rennais.

