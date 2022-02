Pour Bodmer, Hatem Ben Arfa est sans doute le joueur de Ligue 1 qui se rapproche le plus de Lionel Messi.

Décisif hier soir sur le but de l’égalisation de Sven Botman, Hatem Ben Arfa a pu démontrer l’espace de quelques minutes qu’il n’a pas perdu son talent. Et malgré la lourde défaite du LOSC (1-5), son ancien coéquipier Mathieu Bodmer n’a pas hésité à comparer le France à un certain… Lionel Messi au micro de RMC.

« Hatem, ce n’est pas un joueur de foot. Il faut le prendre comme un artiste. Comme un musicien, comme un écrivain… C’est qu’il voit des choses, il est dans son monde. Je pense que Messi est un peu pareil. Je pense que Messi est dans son monde et voit des choses que l’on ne voit pas sur le terrain. Ce sont des joueurs avec un truc en plus. Evidemment Messi a une carrière complètement différente de celle d’Hatem et à un autre niveau. Mais je parle sur le style de joueur. Hatem, cela fait huit mois qu’il n’a pas joué mais quand il prend le ballon, il dribble qui il veut et quand il veut. C’est un des seuls joueurs avec lesquels j’ai joué qui va pouvoir dire : ‘Je vais te faire gagner le match parce que j’ai envie de gagner.’ Il peut prendre le ballon et mettre deux ou trois buts. J’ai eu la chance de jouer à Lyon et à Nice avec lui. Deux saisons et je pense que cela a été les meilleures. A Nice aujourd’hui tout le monde s’en rappelle. On lui donnait le ballon et même nous on assistait au spectacle. »