De retour de blessure, Jonathan Bamba et Renato Sanches sont bien présent dans le groupe pour affronter Salzburg demain soir.

Jocelyn Gourvennec a dévoilé ce lundi le groupe du LOSC pour affronter le Red Bull Salzburg demain soir (21h) en Ligue des champions. Le coach des Nordistes a notamment retenu Jonathan Bamba et Renato Sanches, tous les deux de retour de blessure mais également incertains pour la rencontre de demain. « On ne sait pas encore. Tout le staff a fait beaucoup de travail avec les joueurs pour qu’ils soient remis. On doit être prudents. On fera un vrai point demain (mardi matin) pour être fixés et être fin prêts », a expliqué Gourvennec en conférence de presse.

En cas de victoire contre les Autrichiens, le LOSC prendrait provisoirement la tête du groupe G avant le déplacement à Wolfsburg début décembre. Les Lillois feraient également un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.