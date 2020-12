Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier a répondu aux questions concernant un possible titre de champion de France en fin de saison. Il préfère ne pas trop en parler car le chemin est encore long.

En conférence de presse juste avant le match sur la pelouse du Stade Gaston-Gérard contre Dijon ce mercredi, le coach des Dogues a assuré que le titre était encore loin et qu’il ne faut pas griller les étapes.

« Je ne sais pas si on est la meilleure équipe du moment, je vois que l’OM, l’OL ou Montpellier, à côté de Paris, sont très performants… Je ne sais pas si on est meilleurs ou plus agréables à regarder. Je regarde les chiffres, et d’autres équipes sont aussi performantes que la nôtre. Il n’y a pas de manque d’ambition, il y a ce que les joueurs ressentent, ont envie de faire et croyez-moi je ne les freine pas là-dessus. Mais en tant qu’entraîneur, je dois avoir de la lucidité, maintenir une exigence. Le Championnat est long, très long, quand on va passer à un match par semaine des équipes vont se remettre au niveau. La réalité du classement, c’est que vous pouvez demander à quatre équipes si elles croient au titre. Me concernant, il est bien trop tôt pour vous répondre. »