Début de la 36e journée de Ligue 1 ce vendredi soir avec le match d’ouverture entre le LOSC et l’AS Monaco. Les Dogues veulent finir sur une bonne note et pourquoi pas arracher une place en Ligue Europa Conférence, tandis que l’AS Monaco termine en boulet de canon et revenir à égalité de ponts avec Marseille à la deuxième place en cas de succès. Voici les compos probables de ce choc.

Le LOSC fera sans Renato Sanches et Burak Yilmaz suspendus ainsi que Xeka blessé. En face, Monaco est pratiquement au complet et la formation entraînée par Philippe Clement peut enchaîner avec un 8e succès de suite. Seules absences Cesc Fabregas, Krépin Diatta et Gelson Martins.

Lille : Jardim – Celik, Fonte (c), Botman, Djalo – Zhegrova, André, Onana, Gudmundsson – Weah, David.

Monaco : Nübel – Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique – Tchouaméni, Fofana – Vanderson, Volland, Golovin – Ben Yedder (c).