Pour remplir les caisses du club cet été, les Nordistes pourraient se séparer de Jonathan Bamba, courtisé par un club du ‘Big Six’ de Premier League.

Comme chaque saison, le LOSC va devoir faire le ménage cet été pour remplir les caisses du club. D’autant que cette année, le trou à boucher est encore plus profond à cause de la pandémie de Covid-19. D’après le journal l’Equipe, c’est près de 95 millions d’euros que les Dogues devront trouver cet été pour éponger leurs dettes. Autant dire qu’une qualification en Ligue des champions la saison prochaine aura son importance, et les ventes du prochain mercato estival également.

En plus de Jonathan Ikoné et Boubakary Soumaré – pistés de près, respectivement par le Milan AC et Leicester – les Lillois pourraient faire leurs adieux à Jonathan Bamba cet été. C’est en tout cas ce qu’annonce le Daily Mail dans son édition du jour. Le tabloïde britannique a listé les cibles de Tottenham pour la prochaine période des transferts et le Français se place tout en haut en ce qui concerne les attaquants. Difficile de savoir combien le LOSC pourra récupérer sur cette vente, pour un joueur de 25 ans aujourd’hui estimé à 25 millions d’euros (Transfermarkt).