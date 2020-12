Le FC Séville aurait l’intention de passer à l’action cet hiver pour tenter de recruter Jonathan Bamba.

Pour rééquilibrer les comptes, après une année bouleversée par la pandémie mondiale de Covid-19, le LOSC pourrait faire le grand ménage cet hiver et lors du prochain mercato estival. En plus de Renato Sanches et Sven Botman, tous les deux annoncés dans le viseur de Liverpool, le club nordiste pourrait se séparer de Jonathan Bamba contre un joli chèque. Auteur d’un excellent début de saison avec Lille, il a déjà inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives en championnat. Il a également remporté le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 du mois d’octobre.

Des performances impressionnantes, qui auraient notamment attiré l’attention du FC Séville, à en croire l’Estadio Deportivo. Le club andalou pourrait proposer un peu plus de 20 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant de 24 ans. Nul doute que l’actuel 6e de Liga serait un bon tremplin pour la carrière de Jonathan Bamba, quand on voit les performances de Diego Carlos, Lucas Ocampos ou encore Jules Koundé – trois anciens de Ligue 1 – sous les ordres de Julen Lopetegui.