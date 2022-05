Dans une interview accordée à l’Équipe, le défenseur central lillois Sven Botman ouvre clairement la porte à un départ cet été. Le néerlandais est dans le viseur de Newcastle ou encore du Milan AC.

Où jouera Sven Botman la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Lille, le défenseur néerlandais ouvre la porte à un départ en fin de saison, dans une interview accordée à l’Équipe: « J’ai accepté la situation. Il y avait des opportunités. Mais nous avions aussi la C1 à disputer, ma première. Et on était en bonne position en L1. Je pense que ces propositions reviendront, a confié l’ancien de l’Ajax Amsterdam à L’Equipe. Ma dernière saison à Lille ? Je vais voir. Si les choses avancent comme prévu, oui. Mais je veux d’abord être bon sur cette fin de saison. Le club le mérite. Après, on discutera. Je n’ai rien décidé. »

Sven Botman, qui a joué 31 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, est dans le viseur de Newcastle, club le plus riche du monde, mais aussi dans l’oeil des dirigeants du Milan AC.