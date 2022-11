Ce dimanche à 15h, l’équipe Lilloise accueille le SCO d’Angers afin de recoller au top 5 de la Ligue 1. Découvrez les compositions probables des deux formations.

Le LOSC a un état de forme plutôt compliqué depuis 2 matchs, puisqu’ils ont perdus contre Lyon et accroché un match nul au Stade Rennais. Cependant, ils affronteront un SCO d’Angers en grande difficulté, qui trône actuellement à la 20e place de Ligue 1. Pour ce qui est des absents, Lille ne pourra pas compter sur Gudmundsson et Ismaily mais le onze type devrait être aligné.

Côté Angers, les blessés se font nombreux puisque Mendy, Enema Ella et Diony sont à l’infirmerie. En plus Cabot ne pourra pas jouer non plus tandis que Ounahi est incertain. Les Angevins aligneront probablement leurs 5-3-2 avec Hunou et Salama à la tête de l’attaque.

Compos probables :

Lille : Chevalier – Zedadka, Fonte, Djalo, Diakité – André, André Gomes – Angel Gomes, Cabella, Bamba – David

Angers : Fofana – El Melali, Blazic, Amadou, Hountondji, Doumbia – Abdelli, Bentaleb, Boufal – Hunou, Salama